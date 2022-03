Opozīcijas sarīkotā 800 tūkstošus eiro vērtā parakstu vākšana tuvojas fiasko

Referenduma sarīkošanai vispirms mēneša laikā jāsavāc desmitās daļas vēlētāju paraksti. Tātad iesākumam nepieciešami gandrīz 155 tūkstoši parakstu. Jau tagad ir skaidrs, ka likuma pretinieki pat nepietuvoties šim skaitlim. No 10. līdz 15.martam pa visu Latviju parakstījās 846 balsstiesīgie.

Atšķirtībā no vēlēšanām, parakstu vākšanā CVK nedrīkst cilvēkus īpaši aicināt, jo parakstīties jānāk nevis visiem, bet tikai tiem, kas uzskata, ka ostām nav jākļūst par valsts uzņēmumiem. Ja politiķi, kas rosināja šo parakstu vākšanu, paši nemudinās parakstīties, aktivitāte arī paliks zema. Šī var kļūt arī par vissliktāk apmeklēto parakstu vākšanu.

Mēnesi ilgais pasākums izmaksās ap 828 952 eiro. No tiem 576 390 vajadzīgi parakstu vācēju un citu darbinieku algām. “Nezinu, es domāju, ka tā summa ir kaut kur lietderīgāk iztērējama,” nosaka CVK priekšsēdētāja.

ZZS vieni paši parakstu vākšanu nevarētu panākt, tāpēc iesaistīja arī citus Saeimas deputātus. “Tas laikam būtu pārsteigums, ja aktivitāte būtu liela,” godīgi atzīst Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, kurš bija viens no deputātiem, kuri sāka parakstu vākšanu. Viņš skaidro, ka kolēģi opozīcijā lūdza viņu parakstīties un viņš piekritis, redzot, cik ļoti “vienos vārtos” bijušas diskusijas par šo likumprojektu Saeimā.

Taču pēdējos gados lielajām ostām, kas bija pārāk atkarīgas no Krievijas kravām, klājas arvien sliktāk. Ventspils ostai arī uzkrājies 30 miljonu eiro liels parāds, ar ko tagad valstij būs jātiek galā.

Parakstu vākšana pret izmaiņām Rīgas un Ventspils ostu pārvaldīšanā notiks līdz 8. aprīlim. Visaktīvāk līdz šim parakstījušies Ventspilī – vairāk nekā 1% no tur deklarētajiem balsstiesīgajiem. Nākamās pašvaldības ar lielāko aktivitāti ir no ostām ļoti tālu esošie Augšdaugavas un Ludzas novadi. To varētu skaidrot ar ZZS ietekmi šajās pašvaldībās.