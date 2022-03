Piecas lietas, ko nedarīt mašīnā ar automātisko pārnesumkārbu

FOTO: Ekrānšāviņš no video

Neripo ar ieslēgtu neitrālo pārnesumu

Izplatīts ir uzskats, ka ekonomiski izdevīgāk ir ļaut mašīnai ripot (nav svarīgi - no kalna vai pretī luksoforam), «izņemot no ātruma» jeb ar ieslēgtu neitrālo pārnesumu. Tomēr patiesībā šis uzskats ir maldīgs, jo modernos dzinējos brīdī, kad caur riteņiem kloķvārpstu griež un virzuļus bīda automobiļa inerce, degvielas padeve tiek atslēgta vispār un patēriņš ir 0 l/km vai arī bezgalīgi daudz jūdžu uz galonu degvielas.

Tāpat ar «izņemšanu no ātruma» vadītājs sev daļēji atņem iespējas kontrolēt auto - viņš var tikai samazināt ātrumu ar bremzēm, bet ne paātrināties.

Apstājies un tikai tad pārslēdz ātrumus

Automobiļos ar automātisko transmisiju jāatturas no priekšlaicīgas pārslēgšanās starp braukšanas un atpakaļgaitas režīmu. Kā skaidro eksperts, bremzēšanai ir domātas bremzes, nevis automātiskās pārnesumkārbas lentes bremze, kas pārnesumu pārslēgšanas brīdī aptur kādu no planetārā pārvada elementiem. Ja, piemēram, no R uz D vai otrādi pārslēdzas, iekams auto pilnībā apstājies, lentes bremze paātrināti dilst, bet tās nomaiņa ir dārgs un ilgs process.