Energoefektivitātes eksperts: saules enerģija ir šodienas enerģija

Enerģijas nezūdamības likums

Lai arī Anrijs ikdienas darbā fizikas formulas un aprēķinus izmanto maz, viņa iecienītākais ir enerģijas nezūdamības likums. Enerģiju nevar radīt – tā tiek pārveidota. “Daudz tiek runāts par to, ka enerģiju radām ar tehnoloģijām, piemēram, saules paneļiem, bet tā nav. Saules paneļi ir rīks, ar kuru saules enerģiju pārvērst mums nepieciešamajā elektroenerģijā,” skaidro Anrijs. Šo fizikas likumu var arī sasaistīt ar cilvēka dzīvi, jo enerģija, kuru izmantojam pilnveidojot un izglītojot sevi, nepazūd.

Viss, ko nesaprotam, pārsteidz mūs

Bieži vien tas, ko neizprotam – pārsteidz, vai, gluži pretēji – atbaida mūs. Anrijs uzskata, ka mūsdienās īpaši būtiski ir attīstīt kritisko domāšanu, lai spētu atšķirt patiesību no meliem, it īpaši, ja gadās situācijas, kurās mums trūkst zināšanu. “Eksaktās zinātnes pamatlīmenī nepieciešams apgūt vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, lai nenoticētu idejām, kas nav reālas. Viens no spilgtākajiem piemēram ir dažādas brīnumierīces, kuras palīdzot ietaupīt elektrību, ja tās iesprauž kontaktligzdā. Pieaugot elektroenerģijas cenām, daļa iedzīvotāju uzķeras un tiek apmānīti, vēloties ietaupīt,” stāsta Anrijs.