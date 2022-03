Padomi drošai kravas pārvadāšanai automašīnā

Kvalitatīvs iepakojums glābs jūsu kravu no bojājumiem. Starp priekšmetiem ir jābūt materiālam, kas spēs absorbēt triecienu, pretējā gadījumā tie transportēšanas laikā var saplīst. Vispiemērotākais materiāls būs burbuļplēve, kas aizsargās pārvadājamos priekšmetus no triecieniem un vibrācijām. Kastēm, kurās atrodas plīstoši materiāli, ieteicams nelikt virsū citus priekšmetus. Savukārt, pārējās kastes ieteicams piepildīt pilnībā, lai tās neiegrūst no augšpusē novietotā svara. Iepakojot pārvadāšanai īpaši plīstošas preces, var izmantot divas kastes, mazāko kasti ieliekot lielākajā. Svarīgi, lai kastes nesaskartos, tādēļ tām pa vidu iespējams izvietot saburzītu papīru vai iepriekš minēto burbuļplēvi. Tādējādi trieciens tiks virzīts uz lielo kasti, nodrošinot papildu aizsardzību lietām, kas atrodas mazākajā, iekšā esošajā kastē. Neaizmirsti uz kastes atzīmēt, kas tajā atrodas un vai priekšmeti ir plīstoši - tādējādi par to būs informēts jebkurš.