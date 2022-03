Vērot kukaiņus, vākt atkritumus, ierīkot dārziņu. Kā palīdzēt dabai Rīgā?

“Tu satiec kaimiņu no savas ielas otras puses vai blakus mājas. Bet bērnam tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas – viņš, dzīvojot pilsētā, neredz, kā izaug tomāts vai gurķis,” stāsta Oto, tomēr norāda uz to, ka Rīgas jaunajos projektos netiek pietiekami domāts par to, vai būs paredzēta vieta dobēm, šai kopā būšanai.