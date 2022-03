Vakcīnas nerada imūndeficīta sindromu, un rudenī nesola jaunu vīrusu

Personiski sarakstoties ar Kopenhāgenas universitātes asociēto profesoru un parazītu ekologu Braienu Lundu Fredensborgu, Re:Check uzzināja, ka parazītisko tārpu dzīvošana ķirurģiskajās maskās nav ticama: “Es neesmu dzirdējis, ka parazītiski tārpi jebkādā veidā varētu dzīvot ķirurģiskajās maskās, un, manuprāt, ir ļoti maz ticams, ka tas būtu iespējams. Parazītu dzīves ciklam ir nepieciešams, lai [parazīti] inficēt spējīgā augšanas fāzē pāriet no viena saimniekorganisma uz otru; tie nevarētu maskās parādīties tā – ne no kā.”

Šoreiz melo pats šova viesis. Pfizer vakcīnas (BNT162b2) testēšanas trešās fāzes pētījums beidzās 2020. gadā, un tas tika publicēts 2020. gada 31. decembrī akadēmiskajā žurnālā The New England Journal of Medicine. Šajā pētījumā piedalījās vairāk nekā 43 tūkstoši cilvēku, un tā rezultāti apstiprināja vakcīnas efektivitāti un drošību. Gan Pfizer, gan citas Latvijā izmantotās vakcīnas ir izgājušas trešās fāzes pētījumus, un to lietošanu ir apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra.