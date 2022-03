Pamatojoties uz TVNET rakstu sēriju, prokuratūra sākusi pārbaudi par Jehovas liecinieku darbību

Vienā no publikācijām aprakstīta kāda organizācijas bijušā aktīvista Jāņa Folkmaņa dzīve šajā organizācijā. Viņš paudis aizdomas, ka reliģiskā organizācija zinājusi, bet noklusējusi pedofilijas gadījumus. Vienā gadījumā organizācijas dalībnieci it kā seksuāli izmantojis brālis, bet citā kādas draudzes vecākajam bijušas seksuālas attiecības ar 16 gadus vecu meiteni. Līdz ar to Folkmanis uzskata, ka vairākus gadu desmitus draudzēs pedofili ir jutušies "komfortabli un droši".