Kā pateikt "Nē" pagurumam pavasarī?

Rudenī un ziemā aptrūkstas D vitamīns, tādēļ ir svarīgi lietot uztura bagātinātājus ar šo vitamīnu. Organismā var trūkt arī citi vitamīni un minerālvielas, kuras vasarā saņemam no svaigiem dārzeņiem, ogām un augļiem.

Dehidratācija jeb nepietiekams uzņemtā ūdens daudzums pavājina cilvēka darbaspējas, mazina modrību un pasliktina koncentrēšanās spējas. Pieaugušam cilvēkam dienā būtu vēlams uzņemt 1,5 – 2 l ūdens, ņemot vērā, ka kafija, tēja, alkohols veicina ūdens izvadi no organisma, tāpēc, jo vairāk šo dzērienu tiek lietots, jo vairāk arī pa dienu jāizdzer ūdens.

Aptiekās var iegādāties dažādus vitamīnu un minerālvielu kompleksus, taču, papildus enerģiju dos tie, kuru sastāvā ir koenzīms Q10, žeņšeņs un aminoskābes. Koenzīms Q10 atrodas cilvēka šūnu mitohondrijos, kas nodrošina šūnu apgādi ar enerģiju, kas nepieciešama to dzīvības procesiem. Organismā koenzīms Q10 tiek sintezēts aknās, bet pēc 25 gadu vecuma tā produkcija sāk samazināties, tādēļ to var uzņemt ar uztura bagātinātājiem. Žeņšeņs ir ārstniecības augs, kam piemīt izteikta tonizējoša darbība, bet no aminoskābēm tiek sintezētas olbaltumvielas, kas, savukārt, ir galvenais cilvēka organisma “būvmateriāls”.