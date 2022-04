Zinātniece: imūnās atmiņas šūnas lielā daļā gadījumu varēs iznīcināt arī metastāzes

Džeimss Elisons (James P.Allison) un Tasuku Hondžo (Tasuku Honjo) atklāja mehānismus, kā imūnšūnu darbība tiek apstādināta pēc vīrusa vai baktēriju infekcijas beigām, kad to aktīva darbība vairs nav nepieciešama un iekaisumam ir jābeidzas. Izrādās, vēzis izmanto šos pašus mehānismus, lai apturētu imūnšūnas, kas ieradušās to iznīcināt. Šie rezultāti panāca milzīgu progresu pacientu ārstēšanā, izmantojot tā saucamos imūno kontrolpunktu bloķētājus (immune checkpoint inhibitors), par ko 2018.gadā abi zinātnieki saņēma Nobela prēmiju. "Imūnie kontrolpunkti nodrošina arī to, ka imūnsistēma neuzbrūk pašam organismam. Ja tie nestrādā, var veidoties dažādas autoimūnas saslimšanas, kad imūnsistēma iznīcina normālas organisma šūnas. Vēža gadījumā kontrolpunkti nedaudz jānobremzē, lai panāktu, ka imūnšūnas spēj uzbrukt audzējam. Viens no efektīvākajiem piemēriem ir metastātiskā melanoma - ārkārtīgi agresīvs audzējs. Agrāk 80-90% pacientu nomira piecu gadu laikā, metastāžu risks saglabājās praktiski visu dzīvi.