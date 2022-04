Vecās riepas ceļu sadārdzina, taču padara to izturīgāku pret bojājumiem

Viena no visvairāk apspriestajām tēmām Latvijā, it īpaši pavasaros, ir sliktie ceļi. Tāpēc Latvijas zinātnieki strādā, lai ceļu segumu padarītu kvalitatīvāku un ilgtspējīgāku. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošo pētnieku, zinātņu doktoru Viktoru Haritonovu, kurš jau gadiem pēta asfaltbetonu un bitumenu, to novecošanu un uzvedību dažādās temperatūrās, īpaši interesē rises, kas veidojas uz ceļiem, raksta žurnāls Ir.