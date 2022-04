Vairāk nekā 300 mājdzīvnieku no Ukrainas – kā tiem palīdz Latvijā?

Kopš kara sākuma Ukrainā Latvijā reģistrēti 118 kaķi un 271 suns no Ukrainas, informē portāls lsm.lv. No budžeta līdzekļiem ķepaiņu reģistrēšanai, čipošanai un vakcinēšanai no valsts budžeta pieejami 149 tūkstoši eiro. Tāpat ir arī dažādas labdarības organizācijas, kuras palīdz dzīvniekiem.