Asinspirts Ukrainā krievu ietekmeles neuztrauc. Viņas "protestē", griežot dārgas somiņas

Krievijas blogere Ļiza Ļitvina Dubaijas "Chanel" veikalā nofotografēja veidlapu, kuru viņai lūdza parakstīt. "Es devos uz "Chanel" veikalu "Mall of the Emirates"," viņa sašutusi rakstīja. "Man somu nepārdeva, jo (uzmanību!) esmu no Krievijas!!!" "Chanel" bijis ar mieru somu dot tikai tad, kad tiks parakstīts dokuments, ka blogere nenēsās šo somu Krievijā. Viņa eksplodēja: "Ko?!"

Viņas piemēram seko arī citas krievu tautības sievietes, video iznīcinot savas "Chanel" somiņas. Piemēram, dīdžejs Katja Guseva (39), kurai ir 587 000 sekotāju, publiski pauž: "Es saku "nē" "Chanel". Viņi piespiež mani parakstīt pazemojošu dokumentu, liekot man noraidīt savu dzimteni par labu viņu zīmolam. Es esmu pret rusofobiju un pret segregāciju pēc tautības. Lai parādītu, ka runāju nopietni, es vienkārši sagriezīšu šo somu. Man tā vairs nav vajadzīga. Uz redzēšanos, "Chanel"!" Viņa saviem sekotājiem nobeigumā saka: "Mēs, krievietes, esam satriecošas neatkarīgi no tā, vai mums ir "Chanel", — mēs to zinām, "Chanel" to zina, visa pasaule to zina!"