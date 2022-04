LU turpina virzīt jautājumu par LU goda biedra nosaukuma anulēšanu Lembergam

Logins skaidro, ka iepriekšējā Senāta sēdē mulsumu radīja nepilnīgi juridiskie formulējumi un atsaukšanās uz tiesu darbiem, kas nav beigušies visās instancēs. Līdz ar to viena daļa no Senāta izvēlējās atturēties no balsošanas par goda statusa atņemšanu.