Lēti, ātri un kaitīgi – padomju laika celtniecība

Visbiežāk šīs veselības problēmas parādās pēc 15-20 gadiem pēc kontakta ar azbestu. Kā liecina Valsts darba inspekcijas izplatītā materiāla "Darba apstākļi un riski Latvijā 2017-2018" tematiskais pielikums "Azbests", tad, ņemot vērā pieņēmumu (vadoties pēc ražotnes Brocēnos), ka intensīvākā azbesta izmantošana Latvijā bijusi posmā no 1971. līdz 1993. gadam, tika prognozēts, ka azbesta izraisīto slimību skaits Latvijā būs augsts vismaz līdz 2020. gadam. Pēc Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra sniegtās informācijas, no 2013. līdz 2016. gadam Latvijā nav atklāts neviens azbestozes vai mezoteliomas arodslimības gadījums. Tālākā saslimstība ar azbesta izraisītām slimībām varētu būt atkarīga no tā, kā tiks ievērotas darba aizsardzības prasības, veicot azbesta saturošo materiālu demontāžu, kas šobrīd ir aktuālākā ar azbestu saistītā problēma Latvijā.

Padomju laikā būvēto dzīvojamo ēku renovācija un siltināšana ir īpaši aktuāla un tāda būs vēl vismaz pāris gadus, jo šo ēku siltināšana ir daļa no zaļā kursa. Tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā tupināsies šīfera jumtu nomaiņa, tehnisko šahtu renovēšana u.tml. darbi. Ka azbestcementa izstrādājumus nomaina jaunās paaudzes materiāli, liecina a/s Bao pārdošanas direktora Normunda Reinika teiktais: „Nodoto azbestu saturošo atkritumu apjoms pa gadiem pieaug. Jo iedzīvotāji aizvien mazāk izmanto azbesta šīferi atkārtoti, kā arī kontrolējošo iestāžu (būvvalžu, Valsts vides dienesta) prasības tiek definētas konkrētāk un pārbaudes tiek veiktas skrupulozāk. AS Bao pārsvarā tiek nodots azbestu saturošs šīferis (jumta segums), kā arī azbestu saturošs cauruļu izolējamais materiāls - realizējot renovācijas projektus, tas tiek noņemts no siltumtrašu caurulēm, kur tika izmantots siltumizolācijai, kā arī tiek mainītas azbestu saturošās kanalizācijas un komunikāciju caurules.” Vaicājām, kas vēl no padomju laikā izmantotajiem populārajiem celtniecības materiāliem tiek nodots AS Bao. Atbilde bija - stikla vate, ruberoīds un smagos metālus saturošās krāsas, bet nebūtiskos daudzumos.