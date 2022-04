Automašīnām kļūstot sarežģitākām, to apkopes pieprasa ne tikai zināšanas

Oļegs Makarovs, AS WESS Select servisa vadītājs: "Autorizētais serviss ir BMW pārstāvis, kas atbilst noteiktām prasībām, kas investē iekārtās un personāla apmācībās."

Oļegs Makarovs: "Katrs instruments paredzēts savai lietai. Lai ar tiem strādātu, nepieciešama sertifikācija ārpus Latvijas. Jānokārto eksāmens, kad dod tiesības to lietot. Kas nodrošina to, ka instrumentu nelieto nesertificēti cilvēki, izvairoties no nekvalitatīva remonta."