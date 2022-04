Velnišķīgi tilti un akmeņu meži. Ko darīt Bulgārijā?

Tā atrodas augstā, akmeņainā kalnā, apmēram 15 kilometrus uz ziemeļiem no Kardžali pilsētas. Reiz tā bija sena Trāķijas pilsēta, kurā tika piekopti uguns rituāli uz lielākā kulta altāra Dienvidaustrumeiropā.

Tomēr vēstures gaitā (bizantiešu, osmaņu, iebrukumi, Austrumu bloks) šo klasisko celtni tēlaini un burtiski apglabāja, līdz tā tika atklāta no jauna, pateicoties zemes nogruvumam 1970. gadā.

To 1876. gadā uzcēla slavenais bulgāru celtnieks un arhitekts Kolju Fičeto. Tas bija paredzēts 64 amatniecības veikaliem. Sākotnējais tilts tika iznīcināts ugunsgrēkā, bet 20. gadsimta vidū tas tika uzcelts no jauna. Tilts savieno mūsdienu pilsētas daļu ar vecpilsētu.

Kadin tilts akmens tilts atrodas Nevestino ciematā, aptuveni 100 km uz dienvidiem no Sofijas. Tas ir 100 m garš un tikai 5 m plats.

Tilts ir apvīts ar leģendām, bet viens no tā noslēpumiem ir iegravēts plāksnē uz tā austrumu margām. Uzraksts vēsta, ka tas celts 1470. gadā Osmaņu imperatora Mehmeta Iekarotāja valdīšanas laikā.

Velna tilts ir viens no apbrīnojamākajiem Bulgārijas arhitektūras brīnumiem.

Dieva acis ir daļa no 262 metrus garajām Prohodna alām. Atrodas tās alu vidējā kamerā, izgaismojot iekšpusi caur diviem liela izmēra, acs formai līdzīgiem caurumiem

Velna rīkles ala ir iespaidīga ala, kas atgādina velna galvu, kuras rīklē ieplūst ūdenskritums. Tā ir otra lielākā ala valstī. Ala nolaižas taisni uz leju, nesazarojoties nevienā virzienā. Ūdens no Trigradas upes krīt no 42 metru augstuma pa alas "rīkli", padarot to par augstāko pazemes ūdenskritumu Balkānu pussalā. Ūdenskrituma apslāpētās rēkoņas dēļ alu, kurā tas iekrīt, sauc par Pērkona zāli.