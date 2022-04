Plešs: Ventspils ostas terminālī iestrēgušās amonjaka kravas nacionalizēšana ir sliktākais scenārijs

Tāpat esot gūt pārliecība, ka SIA "Ventamonjaks" ir "pilnā gatavībā" pildīt Valsts vides dienesta (VVD) lēmumu un līdz 10.maijam izvest amonjaku no Ventspils ostas termināļa.

"Ir arī interese par šīs kravas pārņemšanu. Šajā brīdī ir svarīgi, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) dod zaļo gaismu darījumu veikšanai, kas, pirmām kārtām, ir svarīgi, lai uzturētu šo iekārtu darbību drošā režīmā un, otrām kārtām, atbrīvotu no kravas teritoriju," sacīja politiķis.

Uzņēmums esot apliecinājis, ka ir ciešā saziņā ar FKTK. "Šobrīd lēmumi jāpieņem ļoti strauji, jo tas nav salīdzināms ar kaut kādu metāla kravu, kas ir sankcionēta un iesprūdusi, un var stāvēt mēnešiem ilgi. Mēs runājam par paaugstinātas bīstamības kravu, kura katra minūte un stunda ir no svara, kur ir jābūt skaidram risinājumam," uzsvēra Plešs.

Pašlaik netiek paredzēts, ka amonjaku varētu uzglabāt par valsts līdzekļiem. "Kā sliktāko scenāriju pieļaujam to, ka šī krava varētu tikt nacionalizēta. Tas ir viens no scenārijiem. Valsts varētu realizēt kravu tirgū un par to iegūt līdzekļus. Bet es nedomāju, ka tas ir scenārijs, uz kuru mums būtu jāiet," uzskata ministrs.