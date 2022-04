Kad smaganu veselībai jāpievērš īpaša uzmanība?

Viens no iemesliem, kas veicina smaganu iekaisumu gingivītu, ir piena sēnīte jeb kandidoze, kas mēdz savairoties gļotādā. Par to liecina apsārtuši plankumi uz smaganām, diskomforts, sausuma un dedzināšanas sajūta. Kandidoze bieži rodas pēc smagas, ilgstošas slimošanas, arī pēc antibiotiku lietošanas un vitamīnu trūkuma dēļ. "Pēc antibiotiku kursa jālieto probiotikas, kas normalizēs zarnu mikrofloru. Tomēr jāzina, ka arī vielmaiņas traucējumu rezultātā kandidoze mēdz attīstīties, tādēļ diabēta pacientiem paaugstināta cukura līmeņa dēļ pastāv lielāks sēnīšu infekcijas risks. Ja cilvēks, kurš slimo gan ar diabētu, gan arī smēķē, lieto zobu protēzes, tad kandidozes risks vēl vairāk pieaug, bet risinājums ir viens - jācenšas panākt labu diabēta kompensāciju un pareizi jākopj mutes dobums. Arī astmas slimniekiem jāatceras katrreiz pēc inhalatora lietošanas izskalot muti ar ūdeni vai nātrija fluorīda šķīdumu, jo inhalējamie līdzekļi var veicināt sēnītes attīstību un izraisīt gingivītu," iesaka Apotheka sertificēta farmaceite Mārīte Šukele. Lai veiksmīgāk no kandidozes varētu izārstēties, ieteicams atteikties no baltajiem miltiem un cukura uzturā - šie produkti rada skābu vidi mutes dobumā, kas tik ļoti patīk sēnītei. Savukārt no dabas līdzekļiem ar sēnīti palīdz cīnīties ķiploks, kanēlis, timiāns. Pretsēnīšu iedarbība piemīt hlorheksidīna, heksetidīna un oktenidīna preparātiem kā arī tējas koka ēteriskai eļļai.