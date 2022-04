Aptauja: Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs sociālajos tīklos pavada pārmērīgi daudz laika

Klīniskā psiholoģe Inese Lietaviete skaidro, ka Covid-19 pandēmijas periodu var salīdzināt ar globālu sociālo eksperimentu, kurā cilvēki mācījās elastīgāk risināt ikdienas komunikācijas uzdevumus un, sākot no pirmklasnieka līdz pat vecvecāku paaudzei, katrs paplašinājām savu digitālo prasmju apjomu.

Viņa atzīst, ka pārmērīga interneta lietošana bieži vien ir saistīta ar tādām jomām kā atkarība no kiberseksa vai romantiskajām attiecībām internetā, ar kompulsīvām darbībām internetā, piemēram, iepirkšanās, piedalīšanās izsolēs, akciju tirdzniecībā, azartspēlēs, un ar atkarību no datorspēlēm.

Tomēr nav vienotu kritēriju, pēc kuriem varētu noteikt, vai sociālie tīkli tiek lietoti veselībai kaitīgā apmērā. Lietaviete skaidroja, ka svarīgs kritērijs ir ne tikai laika daudzums, kas pavadīts internetā, bet arī mērķis, kādēļ cilvēks to lieto, piemēram, interneta lietošana jēgpilnas informācijas iegūšanai darbam, studijām neatstāj kaitīgu ietekmi uz mentālo veselību.

Klīniskā psiholoģe norāda, ka viens no labākajiem veidiem, kā pārbaudīt, vai neesam kļuvuši pārāk atkarīgi no viedierīcēm, ir periodiska to nelietošana, piemēram, ierobežojot viedierīču lietošanu noteiktā diennakts laikā, nedēļas nogalēs.