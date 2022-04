Uzlūkojam satiksmi no "fūres" kabīnes jeb kā netrāpīties ceļā kravas mašīnai

Kontrolēt situāciju ap kravas auto sastāvu, jo parasti tā sauktā "galva" velk puspiekabi, palīdz spoguļi. To ir vismaz divreiz vairāk nekā vieglajam auto. Kopā ir seši spoguļi, no kuriem lielie rāda šaurā leņķi. Tāpēc virs tiem atrodas mazāki papildu spoguļi.

Bet atgriezīsimies pilsētā. Iztēlojieties ielu ar divām joslām katrā braukšanas virzienā. Kāpēc "smagais" no labās malējās joslas rāda kreiso pagriezienu? Drošības eksperts Jānis Vanks norāda, ka tas saistīts ar kravas auto gabarītiem. Kravas automašīnas, lai iegrieztos šķērsielā, to nevar izdarīt no malējās joslas, tāpēc dara to no otrās, un tā drīkst.