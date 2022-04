Augšdaugavas novadā pēc ceļu satiksmes negadījuma cilvēks iespiests automašīnā

Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvojuši avarējušajā automašīnā iespiesto cilvēku un nodevuši to mediķiem, bet pēc tam sakārtojuši atvienojuši automašīnu akumulatoru klemmes un sakārtojuši ceļa braucamo daļu. Darbu notikuma vietā turpinājusi Valsts policija (VP).

VP apkopotā informācija liecina, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 117 ceļu satiksmes negadījumi, deviņos no tiem cietuši kopskaitā 11 cilvēki, bet bojāgājušo nav.

Rīgas reģionā uz ceļiem notikušas 76 avārijas, četrās no tām cietuši pieci cilvēki, tostarp trīs gājēji un viens velosipēdists. Zemgales reģionā reģistrēti 16 ceļu satiksmes negadījumi, divos no tiem ir pa vienam cietušajam, Latgalē fiksētas 11 avārijas, no tām divās traumas guvuši cilvēki - vienā ir divi cietušie, bet otrā viens, savukārt Vidzemē notikušas sešas avārijas bez cietušajiem.