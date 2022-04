Modernās auto tehnoloģijas: tās palīdz vai novērš uzmanību?

Tai pašā laikā pastāv viedoklis, ka mūsdienu elektroniskie asistenti rada zināmas problēmas vai stresu tikai tad, kad vadītājs vienkārši nezina to darbības algoritmu vai pārāk brīvi interpretē ceļu satiksmes noteikumus. Piemēram, joslu ievērošanas sistēmas brīdinājuma signāli būs kaitinoši tikai tad, ja vadītājs neieslēgs virzienrādītāju joslu maiņas brīdī vai arī uzbrauks uz horizontālajiem marķējumiem. Tas nozīmē, ka vadītājam vienkārši ir jāizpēta kā viņa auto darbojas, kam domātas konkrētas drošības sistēmas un jāpieņem tie dizaina uzlabojumi, ko inženieri ir ieviesuši, lai samazinātu cilvēka kļūdu iespējamību vai mazinātu to sekas.

Psiholoģijas eksperti norāda, ka uz jautājumu par to, vai tehnoloģijas palīdz vai traucē uz ceļa, nemaz nav tik vienkārši atbildēt. Personiskā drošība daudziem no mums ir viena no vissvarīgākajām lietām, taču ir piemēri, kad cilvēki pēc autoavārijas izdzīvo, pat ja nebija piesprādzēti, bet daži zaudēja dzīvību pat tad, ja bija piesprādzējušies. Šis apstāklis ekspertu skatījumā var radīt priekšstatu, ka konkrētais drošības līdzeklis nemaz nav nepieciešams. Sevišķi jau tad, ja runa ir par neērtībām, kādas saistītas, piemēram, ar drošības jostas piesprādzēšanu vai kaitinošu brīdinājuma signālu par ātruma pārsniegšanu. Papildus tam kameras, kas domātas manevru atvieglošanai, palielina informācijas slogu, savukārt dažādos digitālos asistentus ir speciāli jāiemācās lietot. Tas var raisīt nepatīkamas emocijas, un autobraucēji no tiem centīsies izvairīties.