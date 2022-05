Ko dzirkstošu sola zvaigznes? Maija mēneša horoskops katrai zīmei

Negantnieks Merkurs – romiešu mitoloģijā dievu ziņnesis, tirgotāju un reizumis arī blēžu aizstāvis, veiklais runātājs un "lietu bīdītājs" – no 10. maija kļūst negants. Astrologi to dēvē par nelabvēlīgo retrogrādo kustību. Šī planēta astroloģijā netiek pieskaitīta kosmosa "smagsvariem", un lielas blēņas sastrādāt nevar.

no attiecību skaidrošanas gan vajadzētu izvairīties, jo maija pirmajā pusē dažādas situācijas var ietekmēt arī tā dēvētais starp aptumsumu "koridors".

Taču ir arī pozitīvas ziņas. Cilvēkiem, kas vēlas sākt atslodzes vai dietas kūri, piemēroti datumi no 15. līdz 18. maijam. Iesākumā viegla barība un pēc tam tikai zāļu tējas no 15. maija vakara līdz 17. maija rītam un pēc tam ievērot to ēdienkarti un ēšanas režīmu, kāds ieplānots. Jāgatavojas atvaļinājumu laikam un vasaras peldkostīmu sezonai.