Sarucis hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits; kumulatīvais rādītājs - 385,2

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijā stacionāros ievietoti 20 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 30 cilvēki.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 91 cilvēkam Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 83 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi ir ar smagu slimības gaitu.

No visiem 83 pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 30 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, 23 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. 11 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu ir 60 līdz 69 gadus veci, seši ir 90 līdz 99 gadus veci, bet pa četriem pacientiem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Savukārt vecumā līdz deviņiem gadiem ir divi pacienti un pa vienam pacientam ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, no 29 līdz 29 gadiem un no 10 līdz 19 gadiem.

No visiem pacientiem ar smagu slimības gaitu četri ir 80-89 gadus veci, divi vecuma grupā no 60 līdz 69, bet pa vienam no 50 līdz 59 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem.

Brīvdienās Covid-19 kumulatīvais rādītājs nokrities līdz 385,2

Kopš piektdienas Covid-19 kumulatīvais rādītājs nokrities no 391,3 līdz 385,2, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā pēdējo trīs dienu laikā laboratoriski veikti 7288 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 9,8% bija pozitīvi. No 713 reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 206 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 507 bija vakcinēti pret Covid-19.

Saskaņā ar "data.gov.lv" informāciju, piektdien tika veikti 3646 Covid-19 testi, sestdien - 1930, bet svētdien - 1712. No visiem ar Covid-19 inficētajiem 485 tika konstatēti piektdien, 156 - sestdien un 72 - svētdien.

Trīs dienu laikā saņemtas ziņas par desmit mirušajiem, no kuriem četri cilvēki bija 70 līdz 79 gadu vecumā, pieci - 80 līdz 89 gadu vecumā un viens - 90 līdz 99 gadu vecumā. No mirušajiem četri bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet seši vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5770 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos - tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.

Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanos veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 822 726 cilvēkiem.