Eirobarometrs: 57% Latvijas iedzīvotāju par svarīgāko problēmu valstī uzskata cenu pieaugumu

Kopš vasaras par 21 procentpunktu pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas cenu pieaugumu uzskata par svarīgāko problēmu, ar kuru saskaras valsts. Arī citur Eiropas Savienībā (ES) vērojama līdzīga tendence - to iedzīvotāju skaits, kuri cenu pieaugumu min kā ES valstu svarīgāko problēmu, pusgada laikā ir pieaudzis no 23% uz 41%.