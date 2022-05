Kaspars Stupelis: arī es esmu bijis razbainieks!

Jaunieši, kas izbauda abu vecāku rūpes, to bieži nenovērtē. No otras puses, mana pieredze ir palīdzējusi daudz ko iemācīties un pieņemt. Jā, tā ir mūsu laika problēma – visi ir ļoti aizņemti, ir jāskrien, jāstrādā, jāpelna nauda un jāmaksā kredīti. Tas vilciens brauc ļoti ātri, ja netiksi līdzi – nebūs ienākumu, nebūs, kur dzīvot. Un bērni nāk pasaulē, bet atrodas kaut kur otrajā plānā; jā, par viņiem rūpējas, viņiem materiālā ziņā nekā netrūkst, bet tās ikdienišķās kopā būšanas rūpes, kas bērnam un jaunietim ir ļoti svarīgas, – tās bieži izpaliek, un pieaugušie to pat neapzinās. To ir grūti sabalansēt.