Elektrotauto bateriju kapacitāte: kā panākt, lai tā paliek nemainīga vairāku gadu garumā

Pirmais solis ceļā uz labo praksi elektromobiļa akumulatora taupīšanā ir spēja ievērot konkrētus akumulatoru uzlādes noteikumus. Kā norāda elektromobiļu entuziasts Daiņus Jaks, viens no galvenajiem akumulatoru ilgmūžības nosacījumiem ir izvairīšanās no regulāras to uzlādēšanas līdz 100 procentiem. Vienalga, vai tas būtu Kia EV6 ar lielas ietilpības akumulatoru, Citroën ë-C4 ar vidējas ietilpības akumulatoru vai jebkurš cits elektromobilis.