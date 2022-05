ASV debesīs novērota “kosmosa medūza”

Protams, tas nebija nekāds NLO, bet gan “SpaceX” raķete “Falcon 9”, kas pacēlās no Kenedija kosmosa centra aptuveni 400 kilometrus tālāk uz dienvidiem no kameras atrašanās vietas. Katru gadu no turienes kosmosā paceļas vairāki desmiti raķešu, tomēr tikai dažas atgādina mirdzošu medūzu. Kāpēc tā?