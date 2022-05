Faktomāts ⟩ Vai tiešām astronauti uz Mēness novilka ķiveres un aizturēja elpu?

Ik pa laikam sazvērestības teoriju cienītāju perēkļos sociālajā tīklā “Facebook” parādās attēls, kurā redzami vairāki astronauti bez savām skābekļa ķiverēm galvā. Ne tās spožākās spuldzītes virtenē komentāros steidz spēkoties ar asprātībām, sak, elpu aizturējuši vai? Lūk, pierādījums, ka izkāpšana uz Mēness ir iestudēta! Mums tiek melots! Cilvēks uz Mēness nav bijis! Zeme ir plakana! Mēness ir taisīts no siera! Kariņš grib dzert bērnu asinis! Holokausts ir izgudrots! Uz Marsa dzīvo motopeles! Kanalizācijā nav ūdens, bet gan bruņurupuči nindzjas! Skābeklis ir izdomāts, lai paverdzinātu cilvēkus! Ajtas! Atveriet acis!

Doma skaidra. Protams, katrs fakts, katrs mēģinājums šiem cilvēkiem paskaidrot, likt priekšā faktus, norādīt uz loģikas kļūdām, caurumiem informācijā, avotiem tiek uzskatīts par vēl lielāku melu mēģinājumu, lai slēptu patiesību, aizvilinātu cilvēku aizvien tālāk no tās. Pārsteidzoši un skumji ir tas, ka pašpārliecinātība par sava viedokļa pareizumu un savu viedumu iet roku rokā ar stulbumu, proti, jo neizglītotāks, seklāks un, piedodiet, tupāks ir cilvēks, jo viņš ir pārliecinātāks par savu uzskatu pareizību un citu stulbumu.

Attēls, kurā redzami astronauti bez ķiverēm, ir autentisks, tomēr sazvērestību teoriju cienītāju grupās ir izmantots, izraujot to no konteksta. Astronauti fotogrāfijā neatrodas uz Mēness, bet gan Kenedija kosmosa centrā ASV mācību laikā. Attēls uzņemts 1972. gada 6. februārī, kad “Apollo 16” astronauti (no kreisās) Čārlzs Djūks, Džons Jangs, Kens Metinglijs gatavojās lidojumam uz Mēnesi. Pavadoni sasniegt viņiem izdevās 1972. gada 16. aprīlī. Iziešanas uz Mēness virsmas ilgums bija 20 stundas un 14 minūtes. Uz Zemi astronauti pārveda 94,30 kilogramus Mēness iežu.