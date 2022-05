Kā sagatavot auto pavasara sezonai un parūpēties par to ilgtermiņā?

Moller Auto sniedz padomus, kā efektīvi parūpēties par auto , kā arī to, kam īpaši svarīgi pievērst uzmanību pavasara sezonā - no regulāras auto mazgāšanas līdz pat rezerves daļu maiņai.

Visbiežāk savlaicīgi nenovērsta problēma novedīs pie nākamās. Piemēram, laicīgi nenomainītas bremžu uzlikas var novest pie bremžu disku bojājumiem. Laicīgi nenomainīta eļļa vai filtrs var novest pie lielākiem dzinēja bojājumiem vai saīsināt tā kalpošanas laiku. Lai izvairītos no ielaistajiem defektiem, nepieciešams sekot līdzi apkopju intervāliem un problēmu rašanās gadījumā pēc iespējas ātrāk vērsties pie profesionāļiem. Savukārt, ja ražotājs ir noteicis termiņu, kādā ir jāmaina kāds no elementiem vai jāveic kāda noteikta procedūra, svarīgi tam sekot līdzi. Par šiem termiņiem ražotājs ir pārliecinājies rūpnīcas pārbaudēs, kā arī automašīnu ekspluatācijas laikā. Laiks līdz nākamajai pārbaudei mēdz būt atkarīgs gan no spēkrata vecuma, gan nobraukuma. Piemēram, šķidrumiem un eļļām struktūra un noteiktās nepieciešamās ķīmiskās īpašības zūd laika gaitā, nevis tikai pēc veiktajiem kilometriem.