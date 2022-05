Jauns auto: kāpēc tas jāgaida tik ilgi

Kāpēc tik daudziem trūkst mikroshēmu? Kā skaidro Raimonds Zandovskis, sākoties pandēmijai, daži ražotāji, prognozējot potenciālo pieprasījumu pēc jauniem auto, kļuva piesardzīgāki, tāpēc pasūtīja mazāk mikroshēmu. Tā kā pieprasījums auto industrijā samazinājās, mikroshēmu ražotāji tās novirzīja uz citurieni, t.i. – uz uzņēmumiem, kas ražo televizorus, datorus un citas elektroniskās ierīces. Tomēr jauno mašīnu tirdzniecība ātri vien atgriezās vecajās sliedēs, un piesardzīgie rūpnieki atklāja, ka vairs nevar iegūt vajadzīgās detaļas, jo mikročipu ražotājiem to vienkārši vairs nebija pietiekamā daudzumā. Tāpēc tās kompānijas, kas vairāk riskēja un izveidoja rezerves, vēlāk atradās labākās pozīcijās.

Kia mūsu tirgu apgādā ar Slovākijā un Dienvidkorejā ražotiem auto. Populārākās Ceed un Sportage versijas tiek montētas Slovākijā, bet visas pārējās nāk no Dienvidkorejas. Parasti pasūtījumi no Slovākijas tiek izpildīti aptuveni trīsarpus mēnešos, bet no Dienvidkorejas rūpnīcām – aptuveni sešarpus mēnešos. Tiesa, šobrīd dažiem modeļiem šis laiks ir pagarinājies, bet citiem – saīsinājies,” stāsta Karolis.