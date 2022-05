Covid-19 pacientu skaits slimnīcās samazinājies līdz 202

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijas stacionāros ievietots 21 Covid-19 pacients, bet no slimnīcām izrakstīti 23 cilvēki.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 57 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 51 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ir ar smagu slimības gaitu.

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 3212 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 6,2% bija pozitīvi. No reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 48 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 150 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir samazinājies no 221,7 līdz 204,3 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītajā diennaktī palicis nemainīgs, proti, 91,8.

Viens mirušais pacients bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, no tiem viens bija nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet otrs - vakcinēts pret Covid-19.