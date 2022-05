Iekšdedzes dzinēju nākotne: cik ilgi šādi auto vēl būs pieprasīti?

Šis fakts liek domāt, ka nākotne pieder elektrificētam transportam. Tāpat tas liek domāt par to, ka modeļi ar iekšdedzes dzinēju spēj veiksmīgi konkurēt ar elektroauto, vienīgi tiem jābūt tikpat lieliskiem. Šis fakts apliecina vēl ko – lai arī aizvien lielāku popularitāti gūst mašīnas ar augstāku klīrensu, C segmenta hečbeks un universālis joprojām ir viens no piemērotākajiem kandidātiem plašam pircēju lokam. Par to liecina arī skaitļi – jaunais Peugeot 308, kas Eiropā debitēja 2021. gada nogalē, uzreiz piesaistīja uzmanību un kļuva par pieprasītāko savā segmentā.