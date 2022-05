Vai Golubevai taisnība, ka absolūti lielākā daļa smago noziegumu tiek atklāti?

Valsts policijas (VP) interneta vietnē atrodams 2021. gada VP darba pārskats . Tajā redzamais Golubevas pausto neapstiprina. Pārskatā norādīts, ka no pērn sāktajiem 1303 kriminālprocesiem par sevišķi smagiem noziegumiem tika atklāti 685 jeb 53%, savukārt no 6469 kriminālprocesiem par smagiem noziegumiem atklāti 1919 jeb 30%. 2020. gadā atklāto noziegumu īpatsvars bijis līdzīgs.

FOTO: Avots: Valsts policija. Ekrānšāviņš no 2021.gada pārskata

FOTO: Avots: Valsts policija. Ekrānšāviņš no 2021.gada pārskata

Par slepkavībām ministrei ir taisnība – 97% slepkavību Latvijā pērn tika atklātas. Taču pirmkārt, slepkavības ir niecīga daļa no kopējā sevišķi smago un smago noziegumu skaita – pērn pastrādātas 37 slepkavības. Otrkārt, 97% gadījumu slepkavībām ir sadzīvisks raksturs , proti, tās bieži ir saistītas ar alkoholisko vai narkotisko vielu lietošanu vai antisociālu uzvedību. Pagājušā gada aprīlī Valsts policija preses relīzē skaidroja: ”Šajos noziegumos uzbrucējs un upuris pārsvarā ir savstarpēji pazīstami un atradušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Izdarītās slepkavības raksturo cinisms un nežēlība, cietušie dažkārt tiek noslepkavoti pat ar sadzīves priekšmetiem, līdz ar to ir secināms, ka nereti slepkavības notiek spontāni, iepriekš neplānoti.” Policija ar šādu skaidrojumu nāca klajā nedēļu pēc futbola aģenta Romāna Bezzubova nošaušanas. Neilgi pirms tam Latvijā bija notikušas vēl divas skaļas slepkavības – tika nogalināts advokāti Mārtiņš Bunkus un Pāvels Rebenoks . Šajos gadījumos tiek runāts par nonāvēšanu pēc pasūtījuma. Par Bezzubova slepkavību ir uzrādīta apsūdzība sešiem cilvēkiem , savukārt Bunkus un Rebenoka slepkavību izmeklēšana policijā vēl turpinās.

FOTO: Avots: Valsts policija. Ekrānšāviņš no 2021.gada pārskata

FOTO: Avots: Valsts policija. Ekrānšāviņš no 2021.gada pārskata

Re:Check jautāja arī Golubevas preses padomniecei Lindai Curikai, uz kādiem datiem ministre balstījās, ja reiz VP publicētā statistika viņas teikto neapliecina. Curika telefona sarunā teica, ka Re:Check jautājums pārsūtīts VP, bet vēlāk atsūtīja atbildi, kurā rakstīja to pašu, ko Re:Check bija saņēmis no VP. Curika gan piebilda, ka Golubeva raidījumā esot runājusi par slepkavību izmeklēšanu.

Taču Golubeva raidījumā nerunāja tikai par slepkavībām, bet arī par smagajiem noziegumiem kopumā, turklāt raidījuma vadītājs par slepkavībām ministrei arī nejautāja. Jāņem arī vērā, ka slepkavības ir niecīga daļa no Latvijā kopumā pastrādātajiem noziedzīgajiem nodarījumiem: pērn nepilni divi procenti no sevišķi smagiem noziegumiem un 0,12% no visiem reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem. Savukārt pieejamie dati par smago un sevišķi smago noziegumu kopumā atklāšanu Golubevas teikto neapstiprina.