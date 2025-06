Lūsis komentē Cietumi iesaka: deputātu dēli pirmajā vietā!

It kā varētu šķist, ka Aunlatvieši savākuši visas antivakceru balsis. Bet to prāta dižgaru taču it kā nemaz nav TIK daudz, turklāt Ainārs pret vakcīnām protestēja daudz pamanāmāk nekā Jūlija. Varbūt daudzi par Aunlatviešiem nobalsoja nejauši, neko par šo partiju nezinot? Vienkārši ieraudzīja uz biļetena vārdu “Jaunlatvieši” un nodomāja: “Johaidī – Alunāns, Barons, Valdemārs un citi intelektuāļi ir atgriezušies – laiks latvju tautas nākamajai atmodai!” Pat nenojaušot, ka Stepaņenko ar Švecovu kara sākšanā vaino Ukrainu, bet Brēmanis tikmēr salaiž ar Grevcovu.