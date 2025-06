Tiesībsargs Jansons beidzot sniedz ziņojumu Saeimai

Andrejs Judins (JV) kritizēja tiesībsargu, norādot, ka bieži vien no tiesībsarga puses tiek saņemti vien iebildumi, taču piedāvājumi, risinājumi netiek sniegti. Piemēram, šādi iebildumi esot saņemti par to, kā par dažādiem pārkāpumiem tiek piemērota kriminālatbildība.

Savukārt Česlavs Batņa (AS) pateicās tiesībsargam, ka tas ziņojumā aktualizējis jautājumu par izglītības pieejamību un to, vai skolu tīkla sakārtošana to veicina. Reizē Batņa norādīja, ka viņam esot žēl, ka tiesībsarga ziņojumā nav atspoguļots jautājums par tālmācības nodrošināšanu, par ko tiesībsargs ir sniedzis savu atzinumu.