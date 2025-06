Deputāti kritizē LTV priekšvēlēšanu debašu vadītāju par aicinājumu nerunāt latgaliski

Deputāti Edmunda Teirumnieks (NA), Ilze Indriksone (NA), Juris Viļums (AS), Jānis Dombrava (NA), Uģis Mitrevics (NA), Edvīns Šnore (NA), Jurģis Klotiņš (NA), Linda Matisone (AS), Raivis Dzintars (NA) un Česlavs Batņa (AS) iesnieguši pieprasījumu kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) "Par latgaliešu valodas lietojumu sabiedriskajos medijos".