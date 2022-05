Rīgā maratona laikā ierobežos satiksmi

No šodienas plkst.21 līdz pirmdienas, 16.maija, plkst.7 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Pēc nepieciešamības šajā laikā var tikt organizēta divvirzienu satiksme Doma laukumā un Pils ielā.

Tāpat kopš piektdienas plkst.12 līdz 16.maija plkst.6 ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Doma laukumā, bet no 13.maija plkst.10 līdz 14.maija plkst.17 nedrīkst apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalas kreisajā pusē, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. No šodienas plkst.17 līdz 16.maija plkst.7 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana liegta 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai. Rīgas dome norāda, ka atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.