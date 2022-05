Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem būs iespēja atjaunot namu logus

Praktiski strādāt ar logiem varēs, sākot no 6.jūnija. Ievērojot lineļļas un katras krāsas kārtas žūšanas laiku un metodiku, darbs kopumā ilgst 1,5 mēnešus un prasa darbošanos 1-2 reizes nedēļā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, centrs būs atvērts akcijas dalībnieku vajadzībām arī pēc plkst.17.

Tā kā Kuldīgas vecpilsēta ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgā tik labi saglabājusies pilsētvides liecība par Kurzemes - Zemgales hercogisti, ir svarīgi turpināt hercogistes laikā aizsāktās būvtradīcijas. Koka logi ir viena no Kuldīgas vecpilsētas īpašajām vērtībām, tos vēsturiski izgatavoja no priedes koka. Atbilstoši logu izgatavošanas periodam tiem ir atšķirīga konstrukcija, forma un rūšu dalījums. Piemēram, Baznīcas ielā vien var atrast septiņus tipoloģiski dažādus logu veidus, kas saglabājušies līdz mūsdienām.