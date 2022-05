Padomju arhitektūras mīklas: kādēļ bija vajadzīgs lodziņš no virtuves uz tualeti?

Viens no lodziņa praktiskajiem iemesliem ir ievainotā glābšana. Mēdz uzskatīt, ka savulaik vannasistabas bija tā vieta mājoklī, kur visai bieži varēja gūt savainojumus. Pirmskara un padomju gados vannasistabu grīdas klāja slidenas porcelāna flīzes un mājokļos pārsvarā tika ierīkota vanna, nevis duša, kas liek domāt, ka kāpšana ārā no vannas dažkārt beidzās ar smagu kritienu. Ja kādam sanāca nokrist un gūt nopietnas traumas, tā vietā, lai izlauztu vannasistabas aizslēgtās durvis, pa lodziņu varēja ielīst kāds slaidāks mājinieks, atslēgt durvis no iekšpuses un steigt palīgā. Turklāt padomju māju šaurajā gaitenī durvis uzlauzt bija krietni grūtāk, tas prasīja vairāk laika, taču cietušā glābšanai katra sekunde ir no svara un lieki kavēties ar durvju atmūķēšanu nedrīkst.