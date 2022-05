NA nevērtēs partijas citu ministru nomaiņu, ja Kariņš jau izlēmis atlaist tieši Vitenbergu

Kontekstā ar Kariņa pausto, ka NA nav pati nosaukusi, kuru no viņu ministriem nomainīt, vaicāts, vai varētu tikt spriests par kāda cita NA ministra nevis Vitenberga nomaiņu, partijas līderis Raivis Dzintars aģentūrai LETA uzsvēra, ka NA neveiks izvēli, kuram partijas ministram būtu jāaiziet.

"Mums tā [Kariņa] pieeja šķiet absurda - sodīt ministru par neko," akcentēja Dzintars, paužot, ka pamatojums, ka Vitenbergs tiek atlaists kā jaunākais no NA ministriem, nav sevišķi nopietns.

"Manuprāt, šāds solis, ja mēs runājam par valdības stabilitāti, drīzāk ir vērsts pretēji valdības stabilitātes interesēm, nevis par labu valdības stabilitātei. Es domāju, ka mēs to esam pierādījuši gandrīz četru gadu garumā, ka politiskā stabilitāte arī ir viena no mūsu pamatvērtībām, un to mēs respektējam un ņemsim vērā arī pašreizējā procesā," pēc valdību veidojošo partiju tikšanās pirmdien sacīja Dzintars.