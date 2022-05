Valsts kontrole: Pērn finansējuma piešķiršanā Covid-19 krīzes pārvarēšanai trūkumi saskatīti tikai atsevišķos gadījumos

Revīziju darba rezultātā revidējamās vienības izdevumus pārskatīja un tos atmaksāja valsts budžetā. VK pārbaudes veica par kopumā 1,64 miljardiem eiro, kas ir 85% no faktiski izlietotā finansējuma.

VK 2021.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizības revīzijās Covid-19 atbalsta piešķīrumus vērtēja horizontāli visos resoros. Piemēram, Finanšu ministrijā (FM) pārbaudes veiktas par 731 miljoniem eiro (no kopumā piešķirtajiem 850 miljoniem eiro), Labklājības ministrijā (LM) - 399 miljoniem eiro (no 404 milj. eiro), Veselības ministrijā (VM) - 365 miljoniem eiro (no 586 miljoniem eiro). Šie ir resori, kas kopumā saņēmuši vislielāko krīzes finansējumu.