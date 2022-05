Kā ātri un ērti samazināt tēriņus par degvielu

Cilvēkiem, kad vien iespējams, vajadzētu izvairīties no sastrēgumiem, iedibinot to kā ieradumu. Pastāvīga apstāšanās un braukšana noslogo dzinēju, balstiekārtu un pārnesumkārbu. Kā to jau, visticamāk, zina daudzi, viens no iemesliem, kāpēc braukšana pilsētā tiek uzskatīta par visneekonomiskāko, ir sastrēgumi. Garāka maršruta izvēle, kurā satiksme ir vieglāka, bieži vien ir ērtāka.