"Tet": Kopš 9.maija strauji pieaudzis DDoS uzbrukumu skaits

Šo uzbrukumu laikā izvēlētajai mājaslapai tiek nosūtīts tik liels pieprasījumu apjoms, kas pārslogo publiski pieejamās interneta vietnes un aptur to darbību. Naktī uz otrdienu Ceļu satiksmes drošības direkcijai ( CSDD ) sadarbībā ar "Tet" ir izdevies novērst DDoS uzbrukumu ar jaudu 9,4 gigabiti sekundē. CSDD pakalpojumu un servisu pieejamība netika ietekmēta.

CSDD IT atbalsta daļas vadītājs Pāvels Dorohovs Tet rīkotajā IT direktoru diskusijā apstiprināja uzbrukuma mēģinājumu, ko veiksmīgi izdevies novērst. Viņš pauda, ka šī gada pirmie mēneši jau bija intensīvi, bet tajos ir izdevies sakārtot vairākas IT drošības lietas, un, piemēram, naktī uz otrdienu notikušo DDoS uzbrukumu direkcijas publiskajai infrastruktūrai. Palīdzībā gadījumu novērst Dorohovs uzteica "Tet".