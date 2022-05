Foto: Ar "Auļu" jaunā albuma pirmatskaņojumu ieskandina Valmiermuižas etnomūzikas festivālu.

Jaunajā programmā un albumā ar tādu pašu nosaukumu iekļautas 12 jaunas latviešu tautasdziesmās balstītas kompozīcijas. To pasaules pirmizrāde notiks Valmiermuižas etnomūzikas festivāla otrajā dienā – 18. jūnijā. Šajā vasaras vērienīgākajā etnomūzikas notikumā "Auļi" uzstāsies paplašinātā sastāvā, saspēlējoties un sadziedoties arī ar citiem mūziķiem: folkloras studiju "Banga", dziedātājām Asnati Rancāni un Annu Patrīciju Kareli, vīriem no "Trejasmens" un "Vilkačiem", kā arī mūziķi Kilema no Madagaskaras un jodelētāju Albinu Paulusu no Austrijas. "Auļu" uzstāšanās solās būt grandioza, dažās no dziesmām uz skatuves kopā muzicējot pat 26 mūziķiem.