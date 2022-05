Indriksone uzsver nepieciešamību veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Vaicāta par savām prioritātēm enerģētikas jomā, politiķe uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt enerģētisko neatkarību, pārejot uz vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Jāturpina līdzšinējā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) jau sāktais darbs siltumapgādē pāriet no dabasgāzes uz atjaunojamo resursu izmantošanu, norādīja līdzšinējā Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārā sekretāre.

Ministra amata kandidāte arī atzīmēja nepieciešamību attīstīt saules un vēja elektroenerģijas iegūšanu. Vaicāta, vai vēja elektrostaciju veidošana jāpaceļ valsts līmenī, jo to izveidi ir kavējuši iebildumi no atsevišķām pašvaldībām, Indriksone skaidroja, ka jautājums jārisina valsts līmenī, reizē ievērojot iedzīvotāju iespējas izteikties un vērtēt šos projektus.

NA izvirzītā kandidāte kā svarīgu prioritāti minēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas attiekšanos no elektroapgādes sinhronizēšanas ar Krieviju. Dažu gadu laikā, ar Eiropas Savienības līdzekļiem veicot tā dēvēto stabilizācijas iekārtu būvniecību, paredzēts iziet no šī sistēmas, lai sinhronizētos ar Eiropas elektroapgādes sistēmu, sacīja Indriksone.

Uz jautājumu, kuru datumu noteikt likumā kā dienu, kad pārtraucam dabasgāzes iegādi no Krievijas, Saeimas deputāte atbildēja, ka valdībā iepriekš atbalstīta EM virzītā stratēģija, kurā kā attiecīgais datums noteikts 2023.gada 1.janvāris. Kādu datumu noteikt likumā, būs Saeimas izšķiršanās, atzīmēja līdzšinējā EM parlamentārā sekretāre.

Sākumā gan jāsaņem atbilde par to, vai no Lietuvas, Klaipēdas termināļa šī gada pēdējā ceturksnī saņemsim nepieciešamās dabasgāzes piegādes, lai ar tām pietiktu 2023.gada sākumā, skaidroja politiķe. Ziema ir tuvu, bet pagaidām vēl nav skaidrības par pieejamajām dabasgāzes piegādēm, vērsa uzmanību Indriksone, skaidrojot nepieciešamību sekot līdzi informācijai par dabasgāzes piegāžu nodrošināšanas iespējām no Klaipēdas termināļa.