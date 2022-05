Ceļo ar auto droši! Eksperta padomi

Nav nozīmes vai izbrauciens plānots Latvijas robežās, vai uz kādu tālāku vietu — automašīnai jābūt tehniski gatavai garajam ceļam. Pirms dodies ceļojumā, sagatavo savu auto, lai piedzīvojuma laikā nenonāktu nepatīkamā situācijā. Ja brauciena laikā būs jāmēro tūkstošiem kilometru, noteikti ieplāno automašīnas motoreļļas maiņu. Nereti dzirdam, ka eļļa jāmaina ik pēc 10 tūkstošiem nobrauktu kilometru, bet realitātē tas ir atkarīgs no pašas automašīnas modeļa, braukšanas paradumiem un citiem būtiskiem faktoriem.

Kad par automobiļa motoru esi parūpējies, pārliecinies, ka arī riepas ir gatavas kārotajam braucienam. Ražotāja noteiktais riepu spiediena mērījums parasti ir atrodams: vadītāja durvju ailē, uz degvielas tvertnes vāciņa vai automobiļa rokasgrāmatā. Tik pat svarīgi ir nodrošināt, ka līdzi ir rezerves riepa. Lai ceļojuma laikā justos pēc iespējas drošāk, aizved savu transporta līdzekli uz servisu un lūdz kvalificētam tehniķim to pārbaudīt.

Atceries, ka tev jābūt tikpat sagatavotam doties ceļā kā tavai automašīnai. Dienu pirms ceļojuma kārtīgi izgulies, lai pie stūres justos modrs un būtu spējīgs nobraukt vairākas stundas no vietas. Svarīgi atcerēties, ka bezmiegs ietekmē tavu spēju ātri reaģēt, pieņemt pārdomātus lēmumus un noturēt mašīnu savā braukšanas joslā. Lai mērotu garus ceļa posmus, ieteicams apstāties vismaz reizi divās stundās. Ja brauciena laikā pēkšņi sāc izjust nogurumu, apstājies kādā drošā vietā un kārtīgi izstaipies vai arī pastaigājies vismaz 20 minūtes. Svaigais gaiss palīdzēs tev atmosties un turpināt ceļu droši. Kad nogurumu vairs nespēj pārvarēt, neriskē ar savu un citu satiksmes dalībnieku drošību un turpini braucienu tikai tad, kad būsi izgulējies.

Lai gan šķiet pašsaprotami, ka braukšanas laikā visa uzmanība jāpievērš satiksmei, bieži vien dažādi apkārtējie apstākļi to spēj novērst. Savu mobilo telefonu turi tam paredzētā turētājā un, ja iespējams, izslēdz ienākošos paziņojumus. Ja nu tomēr zvana kāds, kuram nevari neatbildēt, izmanto brīvroku atbildēšanas sistēmu vai piestāj drošā vietā ceļa malā. Savukārt, ja brauciena laikā jūties izsalcis, piestāj un izbaudi maltīti kādā degvielas uzpildes stacijā vai restorānā un turpini braucienu tikai tad, kad izsalkums remdēts. Lai gan ēdināšanas uzņēmumu piedāvātā auto kase šķiet vilinoša, jo no automobiļa nav jāizkāpj, ēšana pie stūres novērsīs tavu uzmanību no ceļa.