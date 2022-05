Valdība atbalsta ieceri indeksēt pensijas jau septembrī

Lai varētu atbalstīt valsts pensiju saņēmējus ātrāk, pirms 1.oktobra, plānots 2022.gadā valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, un piemaksas pie pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, apmēru pārskatīt 1.septembrī.

Plānots, ka indeksācijai tiks izmantots indekss, ko veidos inflācija par laikposmu no 2021.gada 1.augusta līdz 2022.gada 31.jūlijam un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu, par kuru ir pārrēķināta pensija, piemēros indeksu, ko veidos inflācija un lielāka daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Līdz ar to 60% piemēros, ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai, ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos, 70% - ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem, bet 80% - ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.