Valdzinošā Krēta: kur meklēt 8 skaistākās pludmales salā

Elafonisi jeb rozā smilšu pludmale

Tā tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām pludmalēm Eiropā un, pateicoties seklajam ūdenim, ir tūristu iecienīta atpūtas vieta. Elafonisi pludmale ir klāta ar smalki saberztiem gliemežvākiem, kas arī iekrāso smiltis rozā krāsā un ir iemesls, kāpēc tās mirdz saules staros.

Uz Elafonisi visvieglāk nokļūt no Hanijas. Turp doties ieteicams ar auto agri no rīta, jo, gluži tāpat kā Balos pludmali, arī Elafonisi apmeklē ļoti daudz tūristu. Kā alternatīvu var izvēlēties arī autobusu vai laivas kruīzu. Pludmalē ir pieejami sauļošanās krēsli un saulessargi, kas maksā ap 8 eiro dienā. Lai iegūtu sauļošanās krēslu, ieteicams ierasties agri no rīta, jo bieži vien pludmalē pieprasījums pēc tiem ir lielāks nekā piedāvājums.