Eiropas nākotnes konference nebija bezjēdzīga, pauž Gobiņš

"Mēs no pilsoņu pārstāvjiem redzējām arī to, ka viņi būtu gribējuši daudz vairāk laika diskusijām un vairāk laika, lai pārliecinātu par savu nostāju. Pieredze Eiropas līmenī ir bijusi vērtīga, lai gan neviennozīmīgi pozitīva," sacīja ĀM parlamentārā sekretāre.

Viņa arī norādīja, ka pilsoņu priekšlikumi bija ļoti racionāli, praktiski, kā arī izprotami. Savukārt tas, ko var redzēt no rekomendācijām, ka lielākas problēmas radīja nevis pilsoņu virzītie priekšlikumi, bet gan tie, kurus uzspieda atsevišķi EP deputāti, ielobējot rekomendācijās savu personisko un politiskās partijas pārliecību.

Pēc Kalniņas-Lukaševicas paustā, bija vairāki punkti, kur pat pilsoņi uzsvēra, ka priekšlikums nav nedz nācis no viņiem, nedz arī par to pilsoņi ir diskutējuši. ĀM parlamentārās sekretāres ieskatā, viena no problēmām bijusi tā, ka līdz galam nav bijusi skaidra vienošanās par lomu sadali.